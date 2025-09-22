Welling verballert zu viel und ärgert sich über 27:35

Während sich der TV Welling über eine unnötige Niederlage in Daun ärgerte, war der TuS Weibern froh, als das Auswärtsspiel im Hunsrück vorbei war, denn die Eifeler unterlagen 15:42.

Am dritten Spieltag der Handball-Oberliga haben der TV Welling und der TuS Weibern auswärts verloren. Während das bei Weibern zu befürchten war, hatten sich die Wellinger in Daun durchaus etwas ausgerechnet.

Wellings Spielertrainer Kai Schäfer sagte nach der Partie: „Das war ein Highscore-Game und am Ende hat es die Mannschaft mit der deutlich besseren Quote gewonnen.