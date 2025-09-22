Während sich der TV Welling über eine unnötige Niederlage in Daun ärgerte, war der TuS Weibern froh, als das Auswärtsspiel im Hunsrück vorbei war, denn die Eifeler unterlagen 15:42.
Am dritten Spieltag der Handball-Oberliga haben der TV Welling und der TuS Weibern auswärts verloren. Während das bei Weibern zu befürchten war, hatten sich die Wellinger in Daun durchaus etwas ausgerechnet.TuS Daun – TV Welling 35:27 (16:15)Wellings Spielertrainer Kai Schäfer sagte nach der Partie: „Das war ein Highscore-Game und am Ende hat es die Mannschaft mit der deutlich besseren Quote gewonnen.