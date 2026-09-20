Welling und Weibern sind auch ohne Punkte zufrieden

Spannende Spiele in der Handball-Oberliga: Trotz starker Leistungen verlieren sowohl TuS Weibern als auch TV Welling auswärts.

Zwar haben die beiden Handball-Oberligisten TuS Weibern und TV Welling besser gespielt als bisher, auswärts aber dennoch beide verloren.

Beim Rheinlandmeister trat Welling beherzt auf und bot dem Favoriten kämpferisch wie spielerisch lange Zeit Paroli, mit etwas mehr Konstanz wäre sogar eine Überraschung möglich gewesen.