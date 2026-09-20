Spannende Spiele in der Handball-Oberliga: Trotz starker Leistungen verlieren sowohl TuS Weibern als auch TV Welling auswärts.
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Zwar haben die beiden Handball-Oberligisten TuS Weibern und TV Welling besser gespielt als bisher, auswärts aber dennoch beide verloren. HSG Wittlich – TV Welling 31:25 (14:11). Beim Rheinlandmeister trat Welling beherzt auf und bot dem Favoriten kämpferisch wie spielerisch lange Zeit Paroli, mit etwas mehr Konstanz wäre sogar eine Überraschung möglich gewesen.