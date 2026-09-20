Niederlagen für TuS und TVW
Welling und Weibern sind auch ohne Punkte zufrieden
Yannick Fink (am Ball, Archivfoto) war mit elf Treffern bester Weiberner Schütze bei der Niederlage des TuS in Daun.
Yannick Fink (am Ball, Archivfoto) war mit elf Treffern bester Weiberner Schütze bei der Niederlage des TuS in Daun.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Spannende Spiele in der Handball-Oberliga: Trotz starker Leistungen verlieren sowohl TuS Weibern als auch TV Welling auswärts. 

Lesezeit 2 Minuten
Zwar haben die beiden Handball-Oberligisten TuS Weibern und TV Welling besser gespielt als bisher, auswärts aber dennoch beide verloren. HSG Wittlich – TV Welling 31:25 (14:11). Beim Rheinlandmeister trat Welling beherzt auf und bot dem Favoriten kämpferisch wie spielerisch lange Zeit Paroli, mit etwas mehr Konstanz wäre sogar eine Überraschung möglich gewesen.
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