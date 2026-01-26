In der Frauen-Handball-Oberliga glänzte der TV Welling mit einem 39:18-Kantersieg, während TuS Weibern ein dramatisches 32:31 feierte. Herausragend: Schmitz' zwölf Tore und Harrops entscheidende Siebenmeter.

In der Frauen-Handball-Oberliga hat der TV Welling einen Kantersieg gelandet und der TuS Weibern eine klare 31:36-Hinspielniederlage wettgemacht.

Obwohl die Wellinger krankheitsbedingt mit nur elf Spielerinnen antraten, konnten sie gegen den Vorletzten ihren höchsten Saisonsieg einfahren.