In der Frauen-Handball-Oberliga glänzte der TV Welling mit einem 39:18-Kantersieg, während TuS Weibern ein dramatisches 32:31 feierte. Herausragend: Schmitz' zwölf Tore und Harrops entscheidende Siebenmeter.
Lesezeit 2 Minuten
In der Frauen-Handball-Oberliga hat der TV Welling einen Kantersieg gelandet und der TuS Weibern eine klare 31:36-Hinspielniederlage wettgemacht. TV Welling – TuS 05 Daun 39:18 (18:10)Obwohl die Wellinger krankheitsbedingt mit nur elf Spielerinnen antraten, konnten sie gegen den Vorletzten ihren höchsten Saisonsieg einfahren.