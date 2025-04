Die Wellinger Handballerinnen würden nur allzu gern ihre starke Oberligasaison, die sie auf dem zweiten Platz beendete, vergolden: bei der Pokal-Endrunde in Kleinich.

Für die Handballerinnen des TV Welling, die die Saison in der Oberliga Rheinland auf dem zweiten Platz abgeschlossen haben, ist die Saison noch nicht beendet: Am Ostermontag haben sie nun noch die Chance, auch im Rheinlandpokal für Furore zu sorgen, denn dann wird in der Kleinicher Hirtenfeldhalle das Final-Four-Turnier um den Rheinlandpokal gespielt.

Welling hat allerdings ein schwieriges Halbfinale gegen die eine Klasse höher angesiedelte HSG Hunsrück (11 Uhr) zu bewältigen). Im anderen Halbfinale stehen sich der Oberligavorletzte TV Bad Ems und Regionalligist HSG Wittlich (12.45 Uhr) gegenüber.

Der Pokalsieg wäre für Welling also eine große Überraschung, schließich müssten die TVW-Frauen gleich zwei Regionalligisten aus dem Weg räumen – zumindest dann, wenn ich Wittlich gegen Bad Ems durchsetzt.

Teams treten nicht komplett an

Natürlich würde TVW-Trainer Lukas Hürter mit seiner Mannschaft gern ab 16.15 Uhr im Finale stehen. Das Osterwochenende ist im Übrigen nicht nach jedermanns Gusto, denn in den Reihen aller Teams stehen auch Schülerinnen, die sich in den Ferien befinden.

„Wahrscheinlich wird es den anderen Mannschaften ähnlich gehen wie uns, denn wir werden nicht komplett auflaufen können, weil in der Tat einige Spielerinnen in Urlaub sind. So werden wir mit Spielerinnen aus der Jugend aufstocken. Wir können als Außenseiter frei aufspielen und schielen nicht auf den Pokal, sondern wollen einfach nur zwei gute Spiele abliefern“, sagt Hürter.