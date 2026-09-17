Welling peilt nach Niederlage bei Mundenheim verbesserte Leistung gegen starkes Mainz-Bretzenheim an. Der Heimvorteil könnte entscheidend sein.
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Auch im zweiten Spiel nach ihrer Rückkehr müssen die Regionalligahandballerinnen des TV Welling auswärts antreten. Diesmal führt die Fahrt nach Mainz zur TSG Mainz-Bretzenheim bei der Welling am Samstag um 19 Uhr (IGS-Halle) antritt. Ohne die privat verhinderten Nicole Brandt-Locher und Maren Monschauer sicher keine leichte Aufgabe, zu der Wellings Trainer Lukas Hürter sagt: „Beide werden uns als gute Abwehrspielerinnen hinten sicher fehlen und ...