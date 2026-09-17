Abwehr muss umgebaut sein Welling sucht in Mainz die defensive Stabilität Harry Traubenkraut 17.09.2026, 12:21 Uhr

i Die Handballerinnen des TV Welling gehen in ihr zweites Auswärtsspiel in Folge. HetPix Fotodesign

Welling peilt nach Niederlage bei Mundenheim verbesserte Leistung gegen starkes Mainz-Bretzenheim an. Der Heimvorteil könnte entscheidend sein.

Auch im zweiten Spiel nach ihrer Rückkehr müssen die Regionalligahandballerinnen des TV Welling auswärts antreten. Diesmal führt die Fahrt nach Mainz zur TSG Mainz-Bretzenheim bei der Welling am Samstag um 19 Uhr (IGS-Halle) antritt. Ohne die privat verhinderten Nicole Brandt-Locher und Maren Monschauer sicher keine leichte Aufgabe, zu der Wellings Trainer Lukas Hürter sagt: „Beide werden uns als gute Abwehrspielerinnen hinten sicher fehlen und ...







Artikel teilen

Artikel teilen