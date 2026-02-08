Oberligahandballerinnen des TV Welling sichern sich mit einem 33:20-Erfolg gegen Trier die Tabellenspitze und können auf ihren starken Kader vertrauen. Trotzdem sorgt ein Bruch im Spiel für Unmut.
Dank eines am Ende souveränen 33:20 (14:11)-Erfolgs im Heimspiel gegen die DJK MJC Trier haben die Oberligahandballerinnen des TV Welling nicht nur den unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um einen Spitzenplatz abgeschüttelt, sondern auch erstmals in der Saison Tabellenplatz eins übernommen.