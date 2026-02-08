TVW ist neuer Tabellenführer Welling setzt sich gegen Trier durch Harry Traubenkraut 08.02.2026, 15:45 Uhr

i Und wieder kommt die Trierer Abwehr zu spät: Die Wellinger Leonie Koch (am Ball) hat freie Bahn, Teamkollegin Nadine Schmitt (2. von rechts) beobachtet sie Szene. HetPix Fotodesign. HetPix

Oberligahandballerinnen des TV Welling sichern sich mit einem 33:20-Erfolg gegen Trier die Tabellenspitze und können auf ihren starken Kader vertrauen. Trotzdem sorgt ein Bruch im Spiel für Unmut.

Dank eines am Ende souveränen 33:20 (14:11)-Erfolgs im Heimspiel gegen die DJK MJC Trier haben die Oberligahandballerinnen des TV Welling nicht nur den unmittelbaren Konkurrenten im Kampf um einen Spitzenplatz abgeschüttelt, sondern auch erstmals in der Saison Tabellenplatz eins übernommen.







