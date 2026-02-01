Weibern verliert in Wittlich Welling rundet Mosel-Tour mit einem Erfolg ab Harry Traubenkraut 01.02.2026, 15:12 Uhr

In der Handball-Oberliga der Frauen dominierte der TV Welling mit einem klaren Sieg und rundete seine Mosel-Touren erfolgreich ab. Derweil gab es für den TuS Weibern in Wittlich nichts zu holen.

In der Handball-Oberliga der Frauen hat der TV Welling seine Mosel-Touren vergoldet und das zweite Spiel binnen drei Tagen klar gewonnen. Der TuS Weibern hingegen verlor bei der HSG Wittlich II auch das Rückspiel. HSG Mertesdorf/Ruwertal - TV Welling 19:29 (10:18)Wie bereits drei Tage zuvor beim klaren 34:23-Erfolg im Spitzenspiel beim Dritten Trier sorgte das Team von Lukas Hürter schon vor der Pause für klare Verhältnisse. ...







