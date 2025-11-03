Welling löst Aufgabe in Schweich leichter als gedacht

Während die Wellinger Handballerinnen ihr Auswärtsspiel in der Oberliga gewinnen konnten, gab es für die Frauen des TuS Weibern eine unglückliche Niederlage.

In der Handball-Oberliga haben die Frauen des TuS Weibern auswärts unglücklich verloren. Der TV Welling hingegen siegte dank starken Schlussspurts deutlich in Schweich.

TVW-Trainer Lukas Hürter behielt zum eigenen Glück nur zu zwei Dritteln damit Recht, dass sich sein Team in Schweich immer schwertun würde.