Welling löst Aufgabe in Schweich leichter als gedacht
Während die Wellinger Handballerinnen ihr Auswärtsspiel in der Oberliga gewinnen konnten, gab es für die Frauen des TuS Weibern eine unglückliche Niederlage.

In der Handball-Oberliga haben die Frauen des TuS Weibern auswärts unglücklich verloren. Der TV Welling hingegen siegte dank starken Schlussspurts deutlich in Schweich. HSC Schweich – TV Welling 24:38 (13:15)TVW-Trainer Lukas Hürter behielt zum eigenen Glück nur zu zwei Dritteln damit Recht, dass sich sein Team in Schweich immer schwertun würde.

