Handball: Der TV Welling steigt überraschend in die Regionalliga auf. Nach einer dominanten Oberligasaison hoffen die Spielerinnen auf spannende Duelle auf Augenhöhe.
Lesezeit 2 Minuten
Verspäteter Jubel beim TV Welling: Nachdem die Handballerinnen in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest patzten und als Letzter der Dreierrunde den Aufstieg nicht schaffte, rutschten die Wellingerinnen nun doch in die Regionalliga. Denn Regionalliga-Südwestmeister TSG Haßloch setzte sich in der Aufstiegsrunde zur 3.