TVW-Frauen danken Haßloch Welling jubelt verspätet über Aufstieg in Regionalliga Harry Traubenkraut 11.06.2026, 10:50 Uhr

i Nach dem Jubel über die Oberligameisterschaften durften sich die Handballerinnen des TV Welling nun auch verspätet über den Aufstieg in die Regionalliga freuen. HetPix Fotodesign. HetPix

Handball: Der TV Welling steigt überraschend in die Regionalliga auf. Nach einer dominanten Oberligasaison hoffen die Spielerinnen auf spannende Duelle auf Augenhöhe.

Verspäteter Jubel beim TV Welling: Nachdem die Handballerinnen in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest patzten und als Letzter der Dreierrunde den Aufstieg nicht schaffte, rutschten die Wellingerinnen nun doch in die Regionalliga. Denn Regionalliga-Südwestmeister TSG Haßloch setzte sich in der Aufstiegsrunde zur 3.







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