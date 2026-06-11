TVW-Frauen danken Haßloch
Welling jubelt verspätet über Aufstieg in Regionalliga
Nach dem Jubel über die Oberligameisterschaften durften sich die Handballerinnen des TV Welling nun auch verspätet über den Aufs
Nach dem Jubel über die Oberligameisterschaften durften sich die Handballerinnen des TV Welling nun auch verspätet über den Aufstieg in die Regionalliga freuen.
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Handball: Der TV Welling steigt überraschend in die Regionalliga auf. Nach einer dominanten Oberligasaison hoffen die Spielerinnen auf spannende Duelle auf Augenhöhe.

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Verspäteter Jubel beim TV Welling: Nachdem die Handballerinnen in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Südwest patzten und als Letzter der Dreierrunde den Aufstieg nicht schaffte, rutschten die Wellingerinnen nun doch in die Regionalliga. Denn Regionalliga-Südwestmeister TSG Haßloch setzte sich in der Aufstiegsrunde zur 3.

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Sport