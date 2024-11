TVW-Frauen souverän Welling ist fit fürs Gipfeltreffen Harry Traubenkraut 10.11.2024, 17:19 Uhr

i Die Wellinger Abwehr (rote Tikots) steht felsenfest: Gegner Daun erzielte im Oberligaduell nur zwölf Tore, der TVW gewann deutlich. HetPix Fotodesign

Das war ein Kinderspiel für die Handballerinnen des TV Welling, die nun dem Spitzenspiel beim HC Koblenz entgegenfiebern.

Welling. In der Handball-Oberliga hat der Siegeszug des TV Welling erwartungsgemäß gegen den TuS Daun angehalten, denn das Frauenteam von Trainer Lukas Hürter hat einen klaren und ungefährdeten 29:12 (15:7)-Erfolg eingefahren. Damit hat sich der Rheinlandmeister rechtzeitig vor dem Gipfeltreffen beim HC Koblenz in der Moselweißer Beatushalle in Stellung gebracht.

