Es geht um den Klassenverbleib Welling hofft in Rheinbrohl auf die ersten Punkte Harry Traubenkraut 29.10.2026, 15:25 Uhr

i Für Jan-Niklas Berresheim (am Ball) und den TV Welling gab’s gegen die HSG Hunsrück eine 17:31-Packung, am Samstag hofft der TVW nun bei der HSG Römerwall auf den ersten Saisonerfolg. HetPix

In der Handball-Oberliga kämpft der TV Welling, Letzter in der Tabelle, gegen die HSG Römerwall um die ersten Punkte. Die Partie verspricht Brisanz, weil der Aufsteiger seine Heimspiele bisher nicht dominieren konnte.

Während der TuS Weibern in der Handball-Oberliga spielfrei hat, versucht der TV Welling am Samstag bei der HSG Römerwall (19 Uhr, Römerwallhalle), die ersten Saisonpunkte einzufahren. Beim Aufsteiger müssen sich die Maifelder aber auf zähen Widerstand im Kampf um Zählbares einstellen, denn die Begegnung gehört zu denen mit der unschönen Umschreibung „Kellerduell“.







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