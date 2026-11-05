TVW-Frauen gegen Wittlich
Welling hat es mit zwei harten Brocken zu tun
Im letzten Heimspiel, beim hohen Sieg gegen die HSG Hunsrück, hatten die Wellinger Handballerinnen viel Grund zum Jubeln. Nun ga
Im letzten Heimspiel, beim hohen Sieg gegen die HSG Hunsrück, hatten die Wellinger Handballerinnen viel Grund zum Jubeln. Nun gastiert Tabellenführer HSG Wittlich in der Nettetalhalle.
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Wellings Handballerinnen fordern den Tabellenersten HSG Wittlich heraus – ein Kampf David gegen Goliath. Gelingt eine Überraschung, obwohl Stammspieler ausfallen?

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In der Regionalliga Südwest empfangen die Handballerinnen des TV Welling am Samstag ab 18 Uhr den Rheinland-Konkurrenten HSG Wittlich in der Nettetalhalle. Damit empfangen die Maifelderinnen den Tabellenführer, der sich wahrscheinlich bei derzeit 14:2 Punkten auch am Saisonende mit nur einem Konkurrenten, den Moskitos Marpingen (12:2), um den Titelgewinn und Drittligaaufstieg streiten wird.
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