Welling hat es mit zwei harten Brocken zu tun

Wellings Handballerinnen fordern den Tabellenersten HSG Wittlich heraus – ein Kampf David gegen Goliath. Gelingt eine Überraschung, obwohl Stammspieler ausfallen?

In der Regionalliga Südwest empfangen die Handballerinnen des TV Welling am Samstag ab 18 Uhr den Rheinland-Konkurrenten HSG Wittlich in der Nettetalhalle.

Damit empfangen die Maifelderinnen den Tabellenführer, der sich wahrscheinlich bei derzeit 14:2 Punkten auch am Saisonende mit nur einem Konkurrenten, den Moskitos Marpingen (12:2), um den Titelgewinn und Drittligaaufstieg streiten wird.