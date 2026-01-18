Siege für TuS Weibern und TVW Welling gelingt der Coup beim Tabellenführer Harry Traubenkraut 18.01.2026, 12:49 Uhr

i Kaum ein Vorbeikommen gab es für den Oberliga-Tabellenführer HSG Kastellaun/Simmern an Wellings Torhüterin Jacqueline Ungefug. Die TVW-Frauen gewannen im Hunsrück 23:20 und sorgten für die ersten Niederlage der HSG. B&P Schmitt

Handball-Oberliga: Spannende Siege für TuS Weibern und TV Welling, der den Spitzenreiter HSG Kastellaun/Simmern schlug und somit den Titelkampf wieder spannend machte.

In der Handball-Oberliga haben die Frauenteams des TuS Weibern und des TV Welling wichtige Siege errungen. Welling tilgte in Kastellaun nicht nur die Hinspielniederlage, sondern machte damit auch den Meisterschaftskampf wieder spannend.TuS Weibern – SF Neustadt 28:24 (15:13) Das Team von Trainer Egon Schumacher hat nach dem 29:26 im Hinspiel nun auch das Rückspiel in Weibern gewonnen und so den achten Tabellenplatz von den ...







