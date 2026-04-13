Welling fehlt nur noch ein Punkt zur Meisterschaft

In der Frauen-Handball-Oberliga überraschte Weibern den Favoriten Schweich mit einem 36:34-Auswärtssieg. Welling bleibt nach einem 30:14-Kantersieg auf Meisterkurs.

Am vorletzten Spieltag der Frauen-Handball-Oberliga gab es gleich für Welling und Weibern Grund zu jubeln. Der Weiberner Sieg kam dabei im Gegensatz zu dem der TVW-Frauen aber etwas überraschend.

Welling konnte gegen Neustadt seine nun 19 Spiele andauernde Siegesserie ausbauen und wieder einen Kantersieg landen.