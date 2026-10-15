Die Frauen des TV Welling treffen in der Handball-Regionalliga auf die HSG Dudenhofen/Schifferstadt. Ein spannender Vergleich, nach dem Welling nicht nur auf Punkte, sondern auch auf Revanche für die knappe Niederlage in der Aufstiegsrunde hofft.
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Am fünften Spieltag der Frauen-Handball-Regionalliga fährt der TV Welling zum dritten Mal in die Ferne. Diesmal geht es in die Pfalz zur HSG Dudenhofen/Schifferstadt (Sa., 17 Uhr, Haßlocher Pfalzhalle). Mit ihren knapp 1500 Zuschauern Fassungsvermögen ist die Halle das Aushängeschild des Pfälzer Handballverbandes.