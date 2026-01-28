TVW-Frauen selbstbewusst Welling fährt zum Spitzenspiel nach Trier Harry Traubenkraut 28.01.2026, 14:37 Uhr

i Für Nadine Schmitt (am Ball) und die Wellinger Handballerinnen steht am Donnerstag das Oberliga-Spitzenspiel in Trier auf dem Programm. HetPix Fotodesign. HetPix

Der TV Welling fährt nach Trier und ist für das Spitzenspiel der Handball-Oberliga optimistisch. Allerdings hat der Gegner bislang alle seine Heimspiele klar gewonnen.

An diesem Donnerstagabend steht in der Handball-Oberliga der Frauen ein Spitzenspiel auf dem Programm. Der TV Welling fährt für eine Nachholpartie zur DJK MJC Trier (20.30 Uhr, Sporthalle Trier West). Neben Tabellenführer HSG Kastellaun/Simmern (28:2 Punkte) sind noch Trier und Welling, beide haben 24:2 Punkte auf dem Konto, im Meisterschaftsrennen.







