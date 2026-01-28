Der TV Welling fährt nach Trier und ist für das Spitzenspiel der Handball-Oberliga optimistisch. Allerdings hat der Gegner bislang alle seine Heimspiele klar gewonnen.
Lesezeit 1 Minute
An diesem Donnerstagabend steht in der Handball-Oberliga der Frauen ein Spitzenspiel auf dem Programm. Der TV Welling fährt für eine Nachholpartie zur DJK MJC Trier (20.30 Uhr, Sporthalle Trier West). Neben Tabellenführer HSG Kastellaun/Simmern (28:2 Punkte) sind noch Trier und Welling, beide haben 24:2 Punkte auf dem Konto, im Meisterschaftsrennen.