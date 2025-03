Die Meisterschaft in der Oberliga können die Handballerinnen des TV Welling nicht mehr holen. Nun gilt es für die TVW-Frauen in den letzten beiden Spielen, den zweiten Platz zu verteidigen.

Zwei Partien haben die Handballerinnen des TV Welling in der Oberliga noch zu bewältigen, in denen sie zwar nicht mehr ihren Rheinlandmeistertitel verteidigen können, aber zumindest die Vize-Meisterschaft sichern wollen. Die erste von zwei laut Trainer Lukas Hürter „knackigen Aufgaben“ steht dabei beim TV Engers am Samstag ab 17.30 an.

In der Sporthalle am Wasserturm hat vor allem eines für Hürter keine Relevanz mehr: die klare 18:31-Niederlage der Neuwieder Vorstädterinnen im Hinspiel. „Diesmal wird das eine ganz andere Partie. Bei uns hat Engers einen schwarzen Tag erwischt und sich unter Wert verkauft. Überhaupt steht die Mannschaft etwas unter Wert platziert auf Rang vier, zumindest was ihre Punktausbeute von 24:16 betrifft. Die klare Niederlage in Welling wird sie eher anstacheln. Ich erwarte eine deutlich engere Auseinandersetzung“, sagt Wellings Trainer.

Welling hat Respekt vor starker Engerser Heimbilanz

Hürter verweist auch auf die starke Heimbilanz des TVE. Engers verlor bei 14:6 Heimpunkten bislang nur gegen den Meister HC Koblenz und den Dritten Kastellaun/Simmern daheim, gab noch zweimal mit jeweils einem 25:25 Heimpunkte ab, gewann sonst aber stets deutlich. Welling steht somit vor einer Nagelprobe und wäre mit einer Niederlage das einzige Top-drei-Team, welches am Wasserturm stolpert und könnte dann auch noch von Kastellaun-Simmern überholt werden.

„Wir müssen also auf der Hut sein, zumal wir personell nicht in Bestbesetzung antreten. Da die A-Jugend gleichzeitig im Einsatz ist, kann ich nur zwölf Spielerinnen aufbieten. Die müssen alles in die Waagschale werfen, damit wir Platz zwei verteidigen“, sagt Hürter.