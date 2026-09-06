Handball-Oberliga: Der HC Koblenz dominiert mit 40:16 gegen TV Welling. Trotz anfänglicher Gegenwehr bricht Welling ein. Vizemeister Koblenz setzt ein frühes Ausrufezeichen im Titelrennen.
Lesezeit 1 Minute
Gleich zum Saisonauftakt hat der HC Koblenz mit einem 40:16 (18:9)-Sieg gegen den TV Welling seine Duftmarke im Titelrennen der Handball-Oberliga Rheinland gesetzt. Welling hingegen bekam auf schmerzhafte Art und Weise die Grenzen aufgezeigt und wird sich in den kommenden Spielen deutlich steigern müssen, um erfolgreich zu sein.