Keine Chance für den TVW Welling erlebt beim 16:40 in Koblenz ein Desaster Harry Traubenkraut 06.09.2026, 13:41 Uhr

i Hoffnungslos überfordert war die Wellinger Abwehr (in roten Trikots) um Torhüter Michael Eultgen (links im blauen Trikot) bei der 16:40-Niederlage beim HC Koblenz. Jörg Niebergall

Handball-Oberliga: Der HC Koblenz dominiert mit 40:16 gegen TV Welling. Trotz anfänglicher Gegenwehr bricht Welling ein. Vizemeister Koblenz setzt ein frühes Ausrufezeichen im Titelrennen.

Gleich zum Saisonauftakt hat der HC Koblenz mit einem 40:16 (18:9)-Sieg gegen den TV Welling seine Duftmarke im Titelrennen der Handball-Oberliga Rheinland gesetzt. Welling hingegen bekam auf schmerzhafte Art und Weise die Grenzen aufgezeigt und wird sich in den kommenden Spielen deutlich steigern müssen, um erfolgreich zu sein.







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