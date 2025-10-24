Das war nichts mit dem Heimsieg des TV Welling in der Oberliga. Im Nachholspiel gegen den TV Bitburg erlebten die Maifelder eine Enttäuschung.
Lesezeit 1 Minute
Im Nachholspiel der Handball-Oberliga hat der TV Welling daheim gegen den TV Bitburg eine herbe Enttäuschung erlebt, denn die Maifelder mussten eine 31:34 (14:17)-Heimniederlage einstecken. In der Nettetalhalle stand es dabei noch vor Spielbeginn 15:9 für Welling, wenn auch nur bezogen auf die Mannschaftsstärke, denn Welling trat nahezu in Bestbesetzung an, während die Gäste nur mit einem Neuner-Kader anreisten.