TVW unterliegt 31:34 Welling enttäuscht erneut und verliert gegen Bitburg

i Durch drei Tore in Folge brachte Björn Oligschläger (am Ball) den TV Welling gegen Bitburg in der zweiten Hälfte in Führung, doch am Ende reichte es für die Maifelder nicht zum Sieg. HetPix Fotodesign. HetPix

Das war nichts mit dem Heimsieg des TV Welling in der Oberliga. Im Nachholspiel gegen den TV Bitburg erlebten die Maifelder eine Enttäuschung.

Im Nachholspiel der Handball-Oberliga hat der TV Welling daheim gegen den TV Bitburg eine herbe Enttäuschung erlebt, denn die Maifelder mussten eine 31:34 (14:17)-Heimniederlage einstecken. In der Nettetalhalle stand es dabei noch vor Spielbeginn 15:9 für Welling, wenn auch nur bezogen auf die Mannschaftsstärke, denn Welling trat nahezu in Bestbesetzung an, während die Gäste nur mit einem Neuner-Kader anreisten.







