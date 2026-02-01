TuS Weibern ohne Chance
Welling entführt einen Punkt aus Bitburg
Weiberns Trainer Tobias Arenz hadert mit den großen personellen Engpässen bei seiner Mannschaft und den Leistungen. Der Klassenverbleib wird schwer für den TuS.
Jörg Niebergall

In der Oberliga-Handballpartie sicherte sich der TV Welling trotz Führung und Verletzungspech ein Remis. Im Gegensatz dazu musste der TuS Weibern beim Tabellenführer eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Welling/Weibern. Einen nicht erhofften Punktgewinn hat es für die Oberliga-Handballer des TV Welling gegeben. Derweil gab es für den TuS Weibern in Wittlich nichts zu holen. TV Bitburg – TV Welling 25:25 (13:16)„Hätte mir vor der Partie jemand diesen Punkt angeboten, so hätte ich den sofort genommen.

