In der Oberliga-Handballpartie sicherte sich der TV Welling trotz Führung und Verletzungspech ein Remis. Im Gegensatz dazu musste der TuS Weibern beim Tabellenführer eine deutliche Niederlage hinnehmen.
Welling/Weibern. Einen nicht erhofften Punktgewinn hat es für die Oberliga-Handballer des TV Welling gegeben. Derweil gab es für den TuS Weibern in Wittlich nichts zu holen. TV Bitburg – TV Welling 25:25 (13:16)„Hätte mir vor der Partie jemand diesen Punkt angeboten, so hätte ich den sofort genommen.