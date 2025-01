Derby steigt am Freitag Welling empfängt Weibern zum wichtigen Duell Harry Traubenkraut 23.01.2025, 00:00 Uhr

i Für den TuS Weibern (schwarze Trikots) geht es im Derby beim TV Welling darum, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln. Martin Gausmann

Bereits am Freitag steigt in der Handball-Oberliga Rheinland das Derby zwischen dem TV Welling und dem TuS Weibern. Und das wollen beide Teams nutzen, um das Polster auf die Abstiegsränge auszubauen.

Bereits am Freitag startet die Handball-Oberliga Rheinland mit dem Derby zwischen Welling und Weibern in den 14. Spieltag. Rhein-Nette indes gastiert am Samstag in Bitburg. TV Welling – TuS Weibern (Freitag, 19.30 Uhr, Nettetalhalle).

