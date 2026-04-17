Spannendes Derby zwischen Weibern und Welling, die die Liga mit 40:2 Punkten und einem beeindruckenden Torverhältnis dominieren. Kann Weibern die Favoriten überraschen?

Mit einem interessanten Derby zwischen dem TuS Weibern und dem TV Welling (Sa. 17.15 Uhr) entlässt die Frauen-Handball-Oberliga ihre Fans in den Sommer.

Das Team von Welling-Trainer Lukas Hürter benötigt noch einen Punkt, um Rheinlandmeister zu werden, wird sich aber bei allem Respekt vor dem insbesondere zu Hause eine gute Runde spielenden Aufsteiger aus Weibern mit einem Zähler auch nicht zufriedengeben.