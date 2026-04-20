TVW-Frauen siegen im Derby Welling bezwingt Weibern und ist Rheinlandmeister Harry Traubenkraut 20.04.2026, 13:39 Uhr

i Jubeln über den Gewinn der Rheinlandmeisterschaft: die Handballerinnen des TV Welling. HetPix Fotodesign. HetPix

Der TV Welling dominiert im Derby den TuS Weibern mit 37:18. Danach jubelten die TVW-Handballerinnen über die Rheinlandmeisterschaft – bald folgt die Aufstiegsrunde zur Regionalliga.

Die Handballerinnen des TV Welling haben die Rheinlandmeisterschaft gefeiert. Denn die TVW-Frauen haben das Derby beim TuS Weibern erwartungsgemäß mit 37:18 (15:10) gewonnen. Welling darf nun den Handballverband Rheinland, von dem er als Rheinlandmeister nach der Partie geehrt wurde, in der Aufstiegsrunde vertreten.







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