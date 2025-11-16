Welling behält in Schlussphase gegen Bad Ems die Nerven

Der TuS Weibern steckt in der Oberliga nach der Niederlage bei der Kastellauner Reserve auf dem vorletzten Platz fest. Der TV Welling hat sich durch den Sieg gegen Bad Ems derweil etwas Luft verschafft.

In der Handball-Oberliga hat der TuS Weibern das Kellerduell in Kastellaun klar verloren, während der TV Welling nach vier Niederlagen hintereinandern nun wieder jubeln durfte.

Bei der HSG-Reserve wurde erneut die latente Auswärtsschwäche Weiberns deutlich – und am Ende setzte es wieder eine zweistellige Niederlage, so wie bei allen Auswärtsspielen bislang.