TuS spielt 30:30 gegen Engers
Weiberns Trainer ist trotz Klassenverbleib enttäuscht
Mit dem 30:30 gegen den TV Engers haben die Handballerinnen des TuS Weibern den Oberliga-Klassenverbleib perfekt gemacht. Für Tr
Mit dem 30:30 gegen den TV Engers haben die Handballerinnen des TuS Weibern den Oberliga-Klassenverbleib perfekt gemacht. Für Trainer Egon Schumacher (Mitte) geht es aber beim TuS nicht weiter, der Verein plant in der Zukunft nicht mehr mit ihm.
Jörg Niebergall

In der Handball-Oberliga sorgt Weiberns 30:30 gegen Engers für Spannung. Enttäuscht ist derweil TuS-Trainer Schumacher, denn der Verein plant nicht weiter mit ihm. Derweil siegt Welling klar.

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Während die Handballerinnen des TV Welling bei Oberliga-Schlusslicht TV Bad Ems einen klaren Sieg feierten, erkämpfte sich der TuS Weibern ein 30:30-Unentschieden gegen den TV Engers. Derweil steht in Weibern ein Abschied an.TuS Weibern – TV Engers 30:30 (19:18)Mit dem Remis machte Weibern auch nominell den nur noch theoretisch gefährdeten Ligaverbleib sicher.

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