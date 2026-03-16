In der Handball-Oberliga sorgt Weiberns 30:30 gegen Engers für Spannung. Enttäuscht ist derweil TuS-Trainer Schumacher, denn der Verein plant nicht weiter mit ihm. Derweil siegt Welling klar.

Während die Handballerinnen des TV Welling bei Oberliga-Schlusslicht TV Bad Ems einen klaren Sieg feierten, erkämpfte sich der TuS Weibern ein 30:30-Unentschieden gegen den TV Engers. Derweil steht in Weibern ein Abschied an.

Mit dem Remis machte Weibern auch nominell den nur noch theoretisch gefährdeten Ligaverbleib sicher.