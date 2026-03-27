In der Handball-Oberliga kämpft Bad Ems um den Klassenverbleib, während Weiberns Frauen ihren Auswärtsfluch brechen wollen. Ein Spiel voller Spannung und Abschiedswünsche erwartet die Fans.

In der Handball-Oberliga stehen an diesem Wochenende, wie in allen Ligen des Handballverbandes Rheinland, nur Nachholspiele auf dem Programm. Mit der Partie TV Bad Ems – TuS Weibern (Sa., 19.30 Uhr) sind die Weiberner Oberliga-Frauen dabei.

Während es für Weibern vor allem darum geht, die eigene Saisonbilanz, vor allem auswärts, aufzubessern, hat die Begegnung für Bad Ems deutlich mehr Gewicht.