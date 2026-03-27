TuS-Frauen spielen in Bad Ems
Weiberns Trainer hat einen Abschiedswunsch
Der TuS Weibern (am Ball Sina Schäfer) gastiert am Samstag beim TV Bad Ems.
Der TuS Weibern (am Ball Sina Schäfer) gastiert am Samstag beim TV Bad Ems.
Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Handball-Oberliga kämpft Bad Ems um den Klassenverbleib, während Weiberns Frauen ihren Auswärtsfluch brechen wollen. Ein Spiel voller Spannung und Abschiedswünsche erwartet die Fans.

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In der Handball-Oberliga stehen an diesem Wochenende, wie in allen Ligen des Handballverbandes Rheinland, nur Nachholspiele auf dem Programm. Mit der Partie TV Bad Ems – TuS Weibern (Sa., 19.30 Uhr) sind die Weiberner Oberliga-Frauen dabei.Während es für Weibern vor allem darum geht, die eigene Saisonbilanz, vor allem auswärts, aufzubessern, hat die Begegnung für Bad Ems deutlich mehr Gewicht.

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Sport