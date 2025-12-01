TuS unterliegt Kastellaun Weiberns starke Frauen verpassen die Überraschung Harry Traubenkraut 01.12.2025, 11:57 Uhr

i Weiberns Maike Platt (am Ball, hier im Spiel gegen Daun) und ihre Mitspielerinnen zeigten gegen Tabellenführer HSG Kastellaun/Simmern eine starke Leistung und verloren nur mit 21:23. Martin Gausmann

Knapp verpasst: Die TuS Weibern Handballerinnen überraschen in der Oberliga gegen Ligaprimus HSG Kastellaun/Simmern mit einem 21:23. Trotz großem Kampf reicht es aber nicht für einen Punkt, weil am Ende die Kräfte fehlen.

In der Handball-Oberliga sind die Frauen des TuS Weibern nur hauchdünn an einer Sensation vorbeigeschrammt, denn die TuS-Handballerinnen haben sich daheim dem unangefochtenen Ligaprimus HSG Kastellaun/Simmern nach einer Topleistung nur denkbar knapp mit 21:23 (11:11) geschlagen geben müssen.







