TV Welling gewinnt klar Weiberns Heimserie reißt gegen Wittlich Harry Traubenkraut 28.09.2025, 12:19 Uhr

i Häufig frei zum Wurf kamen Nadine Schmitt (am Ball) und die Wellinger Handballerinnen im Heimspiel gegen Mertesdorf - der TVW gewann 35:19. HetPix Fotodesign. HetPix

Von September 2024 bis zu diesem Samstag haben die Weiberner Handballerinnen kein Heimspiel verloren. Nun hat es sie gegen Wittlich erwischt.

In der Handball-Oberliga haben die Frauen des TV Welling einen klaren Sieg gegen Mertesdorf eingefahren, während die stolze Heimserie des TuS Weibern nun gerissen ist. TuS Weibern – HSG Wittlich II 29:37 (13:18) „Es war uns allen klar, dass wir in dieser starken Liga zu Hause nicht ungeschoren davonkommen“, trug TuS-Trainer Egon Schumacher das Ende der eigenen Serie mit Fassung und ergänzte: „Aber auch heute haben wir nicht ...







