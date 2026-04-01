Halbfinale gegen Wittlich Weiberns Frauen wollen Final Four vor allem genießen Harry Traubenkraut 01.04.2026, 12:43 Uhr

i Stefanie Nett (am Ball) und der TuS Weibern spielen am Ostermontag das Halbfinale um den Rheinlandpokal gegen die HSG Wittlich. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Handball-Highlight für den TuS Weibern: Die Eifelerinnen kämpfen im Halbfinale des Rheinlandpokals gegen HSG Wittlich – und sie sind gegen den Regionalligisten klarer Außenseiter.

Wenn am Ostermontag in Neustadt/Wied der Pokalsieger des Handballverbandes Rheinland bei den Frauen ab 11 Uhr in der Sporthalle Sankt Katharinen ermittelt wird, dann ist auch der TuS Weibern mit an Bord. Weibern hat bereits mit der Qualifikation selbst einen großen Erfolg errungen, denn das ist den TuS-Handballerinnen seit ihren besten Jahren als Erst- und Zweitligist in den 2010er-Jahren nicht gelungen.







Artikel teilen

Artikel teilen