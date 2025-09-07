Besser hätte es für die Handballerinnen des TuS Weibern und des TV Welling zu Saisonbeginn nicht laufen können: Beide Klubs gewannen ihre Oberligaspiele.

Sowohl dem Vizerheinlandmeister TV Welling als auch dem Neuling TuS Weibern ist der Saisonstart in die Handball-Oberliga der Frauen geglückt. Insbesondere der Weiberner Erfolg war ein dickes Ausrufezeichen.

TuS Weibern – TV Bad Ems 41:28 (25:13)

Diesen Saisoneinstand hätten sich Weiberns Trainer Egon Schumacher und sein Team nicht im Traum ausgemalt.

„Das war heute eine Megaleistung der Mädels. In der ersten Halbzeit haben wir Bad Ems regelrecht an die Wand gespielt.“

Egon Schumacher, Trainer des TuS Weibern

„Das war heute eine Megaleistung der Mädels. In der ersten Halbzeit haben wir Bad Ems regelrecht an die Wand gespielt. Damit war so natürlich nicht zu rechnen und ich bin umso stolzer darauf, dass wir unsere wahnsinnige Heimstärke der letzten Saison mit in die neue Saison geholt haben“, sagte der TuS-Trainer. Auch dass Bad Ems zuletzt dem Oberligaabstieg mit 4:40 Punkten als Vorletzter nur mit Glück entronnen war, schmälert die imposante Vorstellung der TuS-Handballerinnen nicht.

Die Anfangsminuten verliefen mit einer 4:1-Führung verheißungsvoll, doch bis zum 9:5 (11.) ließ der Spielverlauf noch nicht erahnen, wie sehr Weibern noch zulegen würde. Im Angriff ließen die Gastgeberinnen dann aber so gut wie gar nichts liegen, und auch die Abwehr stand solide. Verdienter Lohn: Über 11:5 und 15:17 machte es Weibern beim 20:10 erstmals zweistellig und ging beim 25:13 mit einer Anzahl an erzielten Treffern in die Halbzeitpause, die zumeist erst nach 60 Minuten erreicht wird.

Schumacher konnte sich dann im zweiten Durchgang sogar den Luxus erlauben, sehr viel durchzuwechseln. „Das hat natürlich etwas den Spielfluss gestört, aber es hat allen ebenso gutgetan, eigene Spielanteile zu bekommen, wie uns dieser gelungene Saisoneinstand guttun wird. Zudem haben es auch die Spielerinnen, die von der Bank kamen, gut gemacht“, freute sich Schumacher und ergänzte: „Wir haben nun in Neustadt und bei der HSG Hunsrück zwei Auswärtsaufgaben vor der Brust. Da wird sicher ein anderer Wind wehen, aber mit dem klaren Heimsieg im Rücken fällt uns das sicher leichter.“

TuS Weibern: Caspers, Kindervatter; Platt (11), Harrop (8), A. Schmitz (7), Arenz (7/5), Nett (3), Schäfer (3), Waldorf (2), Bermel, Pitzen, V. Schmitz, Suru.

HSG Wittlich II – TV Welling 23:25 (12:12)

TVW-Trainer Lukas Hürter wusste bereits vorab, welch schwierige Aufgabe auf sein Team zukommen würde – und so sagte er nach der Partie: „Ich bin sehr zufrieden, auch wenn noch nicht alles rund lief, denn die HSG ist einer der dicken Brocken in der Liga und ich wette, dass hier in Wittlich nicht allzu viele Gästeteams gewinnen werden.“

Sein eigenes Team nahm die Hürde, ohne zu straucheln, musste aber dafür sehr viel Aufwand betreiben und Energie investieren. Nach verteilter Anfangsphase mit wechselnden Führungen schienen die Hürter-Schützlinge zwar allmählich das Heft in die Hand zu bekommen, als sie nach der Pause zwischen der 32. und der 45. Minute von 13:13 auf 19:14 davonzogen. Doch die Wittlicher Regionalligareserve gab sich noch nicht geschlagen und kämpfte sich wieder auf 21:22 (55.) heran.

„Ich bin mehr als zufrieden, dass wir diese schwere Auswärtshürde genommen haben.“

Lukas Hürter, Trainer des TV Welling

„Am Ende hat es sich ausgezahlt, dass wir einen breiteren Kader mit jeweils doppelt besetzten Rückraumposition haben und uns so nochmals auf 24:21 absetzen konnten“, berichtete Hürter. Das war die Entscheidung. Hürter: „Es war eine sehr kampfbetonte Partie und sicher noch nichts für Feinschmecker. Dafür waren noch zu viele für ein Auftaktspiel typisch technische Fehler drin. Dennoch war aber auch zu sehen, dass hier zwei starke Oberligateams aufeinandertreffen. Ich bin mehr als zufrieden, dass wir diese schwere Auswärtshürde genommen haben.“

Hürters Blick ging dann schon voraus. „Es war eine gute Generalprobe für das Heimspiel nächsten Samstag gegen Kastellaun. Die HSG ist sicher einer der heißen Meisterkandidaten.“

TV Welling: Schweitzer, Ungefug, Wolf; Adams (7/1), Schmitz (5/4), Kohlenbeck (3), Laubenthal (3), Daun (2), Müller (2), Mintgen (2/1), Schmitt (1), Bender, Koch, Krechel.