Der TuS Weibern sorgt, zumindest zu Saisonbeginn, für Furore in der Oberliga: Die TuS-Handballerinnen jubelten am Wochenende über ihren zweiten Sieg im zweiten Spiel. Eine Heimniederlage gab es derweil frü den TV Welling.

In der Handball-Oberliga haben die Frauen des TuS Weibern auch ihre zweites Spiel gewonnen, während der TV Welling gegen Kastellaun zu Hause eine Pleite einstecken musste.

SF Neustadt – TuS Weibern 26:29 (12:16)

„Traumstart perfekt“, lautete das Kurzfazit von TuS-Trainer Egon Schumacher, nachdem Weibern auch im ersten Auswärtsspiel nach der Oberligarückkehr restlos überzeugte. Das begann bei „unserer stark haltenden Hannah Caspers im Tor über die sehr aufmerksame Abwehr bis hin zum guten Aufbauspiel im Angriff mit Alexandra Schmitz als Regisseurin und Maike Platt mit starker Wurfausbeute“, präzisierte Schumacher.

Neustadt setze sich zunächst aber energisch zur Wehr und lag bei zuvor wechselnden Führungen beim 12:11 (25.) noch vorne. Dann drehte Weibern auf. Caspers vernagelte das Tor, Platt traf viermal und Helena Arenz einmal beim 5:0-Lauf zum 16:12-Pausenstand für Weibern.

Die Gastgeberinnen rannten nach Wiederbeginn zwar nochmals an, aber Weibern hielt souverän dagegen. Mit großem Selbstbewusstsein wehrte der Aufsteiger dann auch ab, als Neustadt/Wied nochmals auf 16:18 herankam. Von 20:18 machte der TuS bis zum 22:18 den Sack zu und zog sogar auf 25:20 davon. Danach ließen die Eifelerinnen nichts mehr anbrennen. Schumacher: „Das war wieder eine richtig starke Leistung von uns. Ich konnte erneut durchwechseln und auch die jüngeren Spielerinnen einsetzen.“

TuS Weibern: Caspers, Kindervatter; Platt (12), Harrop (5/3), Arenz (4/3), A. Schmitz (3), V. Schmitz (3), Schäfer (1), Waldorf (1), Bermel, Nett, Suru.

TV Welling – HSG Kastellaun/Simmern 21:27 (12:15)

Welling erwische im Duell des Vizemeisters gegen den Dritten keinen guten Tag und unterlag am Ende klar. „Wir sind zunächst gut ins Spiel gekommen und hatten dabei anfangs die HSG-Torjägerin Johanna Mallmann im Griff“, erzählte Wellings Trainer Lukas Hürter. Dessen Team lag bis zum 6:5 (17.) vorne. „Nach 15 Minuten hatte unsere Abwehrchefin Nadine Schmitt schon zwei Zeitstrafen und ich musste in Sorge um eine Rote Karte nach der dritten Zeitstrafe umstellen. Dadurch kam dann ein Bruch in unser Spiel“, berichtete Hürter.

Die Gäste trafen in den nächsten 15 Minuten doppelt so häufig wie zuvor, setzten sich von 10:10 (25.) auf 13:10 ab und hielten ihre Führung bis zur Pause. Hürter sah den größeren Knackpunkt aber vorne. „Über 60 Minuten haben wir, wie schon in Wittlich, zu viele technische Fehler gemacht und fanden nicht zu unserem Offensivspiel.“

Zudem verlor Welling trotz zahlreicher Deckungsvarianten, die Hürter probierte, nun den Zugriff auf Mallmann. „Egal, ob 6:0-, 5:1-, 4:2-Abwehr oder Manndeckung, nichts fruchtete richtig„ haderte Hürter. So zog die HSG auf 20:14 davon und hielt Welling erfolgreich auf Distanz. Hürter: „Ein verdienter Erfolg der heute besseren Mannschaft.“

TV Welling: Schweitzer, Ungefug; Schmitz (9/5), Adams (5), Daun (2), Laubenthal (2), Krechel (1), Müller (1), Schmitt (1), Bender, Koch Kohlenbeck, Schlich.