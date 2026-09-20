Im Eifelderby triumphieren Weiberns Frauen in der Handball-Oberliga überraschend klar mit 26:14 in Daun. Platt und Harrop glänzen als Torjägerinnen.
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Es ist noch etwas früh für verheißungsvolle Prognosen, aber die Frauen des TuS Weibern haben im ersten Auswärtsspiel der Handball-Oberliga beim TuS Daun einen beachtlich klaren 26:14-Auswärtserfolg eingefahren. Bei nun 3:1 Punkten ist nicht nur der Saisonstart geglückt, sondern die TuS-Frauen schicken sich früh an, im Kampf um den Ligaverbleib wichtige Punkte zu sammeln.