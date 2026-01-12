Weiberns Aufholjagd gegen Mülheim wird nicht belohnt

In der Handball-Oberliga siegte Mülheim-Urmitz II knapp 25:24 gegen Weibern. Trotz starker Aufholjagd und herausragenden Schützen fiel Weibern nach turbulenten Schlussminuten erneut zurück.
In der Handball-Oberliga hat der TuS Weibern daheim gegen HB Mülheim-Urmitz II eine unglückliche 24:25 (10:15)-Niederlage kassiert. Unglücklich deshalb, weil die Gäste zwar lange Zeit den Ton angaben und zwischenzeitlich weit vorne lagen, die TuS-Handballer aber nach einer starken Aufholjagd drauf und dran waren, zumindest einen Zähler einzufahren.