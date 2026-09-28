Heimpleite des TuS Weiberns 28:33: HSG Hunsrück gewinnt Schlagabtausch Harry Traubenkraut 28.09.2026, 00:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/P.Dziurman

Spannender Handball-Abend in Weibern! Trotz Kampfgeist und herausragender 19 Tore von Maike Platt muss sich TuS Weibern in der Frauen-Handball-Oberliga gegen Hunsrück II mit 28:33 geschlagen geben. Zeitstrafe sorgt für Vorentscheidung.

Der TuS Weibern hat am dritten Spieltag der Frauen-Handball-Oberliga zu Hause gegen die HSG Hunsrück II mit 28:33 (15:16) verloren. Die Niederlage liest sich auf dem Papier deutlicher, als es der Spielverlauf hergab. In der Robert-Wolff-Halle war die Partie vom ständigen Auf und Ab beider Teams geprägt.







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