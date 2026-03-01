Welling siegt weiter Weiberner Tief auf dem Höhepunkt angekommen Harry Traubenkraut 01.03.2026, 11:54 Uhr

i Wellings Maren Monschauer (am Ball) setzt zum Rückraumwurf an - die TVW-Spielerin traf sechs Mal beim Wellinger 42:24-Sieg gegen Schweich. HetPix Fotodesign. HetPix

Während die Oberliga-Handballerinnen des TV Welling die Gäste aus Schweich mit 42:24 deklassierten, erlebte der TuS Weibern gegen Mertesdorf-Ruwertal eine 18:30-Pleite.

Die Handballerinnen des TV Wellig haben ihre Siegesserie in der Handball-Oberliga fortgesetzt und zu Hause gegen Schweich klar gewonnen. Fast ebenso klar musste sich der TuS Weibern im Heimspiel der HSG Mertesdorf-Ruwertal geschlagen geben.TuS Weibern – HSG Mertesdorf-Ruwertal 18:30 (12:13)Weibern ging personell stark geschwächt ins Heimspiel, unter anderem fehlten die Leistungsträgerinnen Maike Platt und Helene Arenz. Doch das alleine erklärt ...







