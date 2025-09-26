Wellinger Spiel abgesagt Weiberner Männer fürchten den nächsten starken Gegner Harry Traubenkraut 26.09.2025, 10:34 Uhr

i Er wird wohl auch gegen die HSG Wittlich, genau wie bei der 15:42-Niederlage zuletzt im Hunsrück, nicht zu beneiden sein: Markus Kraus, Torhüter des TuS Weibern Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Faire Aktion des TV Welling: Weil der TV Bitburg für sein Spiel in der Nettetalhalle nicht ausreichend Spieler zur Verfügung hatte, stimmten die Maifelder einer Verlegung zu. Gespielt wird in Weibern, Wittich kommt zum TuS.

Nach den Auswärtsniederlagen des TV Welling in Daun und des TuS Weibern bei der HSG Hunsrück wollten die beiden Handball-Oberligisten eigentlich an diesem Wochenende den Heimvorteil nutzen, um gut abzuschneiden. Nun aber haben die Wellinger Männer überraschend spielfrei.







Artikel teilen

Artikel teilen