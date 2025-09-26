Faire Aktion des TV Welling: Weil der TV Bitburg für sein Spiel in der Nettetalhalle nicht ausreichend Spieler zur Verfügung hatte, stimmten die Maifelder einer Verlegung zu. Gespielt wird in Weibern, Wittich kommt zum TuS.
Lesezeit 2 Minuten
Nach den Auswärtsniederlagen des TV Welling in Daun und des TuS Weibern bei der HSG Hunsrück wollten die beiden Handball-Oberligisten eigentlich an diesem Wochenende den Heimvorteil nutzen, um gut abzuschneiden. Nun aber haben die Wellinger Männer überraschend spielfrei.