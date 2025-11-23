Weibern zeigt Moral und feiert zweiten Saisonsieg

Nach dem zweiten Saisonsieg darf sich der TuS Weibern in der Oberliga wieder Hoffnung auf den Klassenverbleib machen. Derweil konnte der TV Welling beim Tabellenzweiten HC Koblenz nichts ausrichten.

Mit dem zweiten Heimsieg in Folge schöpft Weibern im Abstiegskampf nun neue Hoffnung, denn der Abstand auf die Nichtabstiegsplätze schrumpfte auf einen Punkt.