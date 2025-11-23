Welling verliert in Koblenz
Weibern zeigt Moral und feiert zweiten Saisonsieg
Zu selten kamen die Wellinger Handballer bei ihrem Gastspiel in Koblenz so frei zum Wurf wie hier Moritz Eis (am Ball) - der TVW verlor klar mit 23:31.
Jörg Niebergall

Nach dem zweiten Saisonsieg darf sich der TuS Weibern in der Oberliga wieder Hoffnung auf den Klassenverbleib machen. Derweil konnte der TV Welling beim Tabellenzweiten HC Koblenz nichts ausrichten.

In der Handball-Oberliga hat der TuS Weibern den zweiten Saisonsieg eingefahren. Derweil verlor der TV Welling in Koblenz.TuS Weibern – HV Vallendar II 26:24 (12:14) Mit dem zweiten Heimsieg in Folge schöpft Weibern im Abstiegskampf nun neue Hoffnung, denn der Abstand auf die Nichtabstiegsplätze schrumpfte auf einen Punkt.

