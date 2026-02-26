In der Handball-Oberliga haben die Frauen des TuS Weibern und des TV Welling jeweils Heimrecht und hoffen auf wichtige Punkte. Für Welling könnte es im Meisterschaftskampf eng werden, da der Direktvergleich gegen die direkte Konkurrenz verloren ging.

Zweimal Heimvorteil gegen Teams, die sich prinzipiell bei der Anreise einen Bus teilen könnten. So sieht das Programm der Frauen-Handball-Oberligisten Weibern und Welling aus.

Das Team von Trainer Egon Schumacher hat im doppelten Sinn etwas gutzumachen, wie er gleich zu Beginn unterstreicht.