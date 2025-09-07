Den ersten Punkt hat sich der TuS Weibern in der Handball-Oberliga schon erkämpft: Im Heimspiel gegen den TV Bad Ems gab’s für die Eifeler ein Unentschieden.

Die Oberligahandballer des TuS Weibern und des TV Bad Ems haben sich am ersten Spieltag der neuen Saison die Punkte beim 20:20 (14:14) geteilt.

Dabei von „schiedlich-friedlich“ zu sprechen, wie es bei einem Remis oft getan wird, würde dem Spielverlauf aber nicht gerecht, wie auch TuS-Trainer Tobias Arenz berichtete: „Friedlich passt zwar, was den Charakter der fairen Partie betrifft, aber ansonsten war das Spiel sehr umkämpft.“

„Wir haben es verpasst, die Führung zu halten oder sogar auszubauen, indem wir dann ein paar gute Torchancen liegen ließen.“

Tobias Arenz, Trainer des TuS Weibern

Der TuS Weiberm fand sehr gut in die Partie. So legten die Eifeler früh ein 4:1 (9.) vor, von dem sie auch weite Phasen der ersten Halbzeit über sehr gut zehrten. Arenz: „Wir haben eine richtig gute erste Hälfte gespielt. Das galt sowohl für unsere Abwehr als auch den Angriff. Deshalb lagen wir nach 25 Minuten auch verdient 13:11 vorne. Aber wir haben es verpasst, diese Führung zu halten oder sogar auszubauen, indem wir dann ein paar gute Torchancen liegen ließen,“ sah Arenz, wie sein Team kurz vor dem Pausenpfiff doch noch den Ausgleich hinnehmen musste.

Die Partie schien Weibern aber mehr Körner gekostet zu haben als den Lahnstädtern, denn die gingen dann erstmals in Führung und zogen auf zwei Tore (18:16) davon. Beide Mannschaften vergaben in der Folgezeit gute Möglichkeiten, scheiterten dabei aber auch an der jeweils guten Deckungsarbeit inklusive Torhüterparaden des Gegners.

Am Ende fällt sechs Minuten lang kein Tor mehr

Nach 41 Minuten stand es 19:17 für Bad Ems, danach aber gelang den Lahnstädtern über zehn Minuten lang kein Treffer mehr. Weibern nutzte das aus, drehte die Partie und führte sechseinhalb Minuten vor dem Ende mit 20:19. Postwendend allerdings traf Oliver Noll für Bad Ems zum 20:20 – und in den letzten sechs Minuten der Partie gelang es keiner Mannschaft mehr, den Ball ins Tor zu bringen.

„Am Ende war das Remis ein logisches Ergebnis. Weil wir uns dabei nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch zurückgekämpft haben, bin zufrieden“, bilanzierte Arenz.

TuS Weibern: Kraus, Schricker – Fink (7/1), Faika (3), Oesterwind (3), Rüfereck (3), Gros (2), Schäfer (2), Hilger, Montermann, Retterath und B. Schumacher.