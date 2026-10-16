Klubs spielen im Hunsrück
Weibern und Welling stehen vor großen Herausforderungen
Louis Hürter (am Ball) und der TV Welling stehen im Hunsrück vor einer schwierigen Aufgabe.
Louis Hürter (am Ball) und der TV Welling stehen im Hunsrück vor einer schwierigen Aufgabe.
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In der Handball-Oberliga stehen TV Welling und TuS Weibern vor schweren Auswärtsaufgaben. Können die Schlusslichter gegen die Favoriten aus dem Hunsrück überraschen?

Lesezeit 2 Minuten
Noch immer warten die Handball-Oberligisten TV Welling und TuS Weibern auf die ersten Punkte. Allerdings haben beide Klubs im Hunsrück schwierige Aufgaben. HSG Hunsrück – TuS Weibern (Sa., 19.30 Uhr). Weibern kam vergangenen Samstag im Nachholspiel in Vallendar mit 19:36 unter die Räder und ist auch jetzt krasser Außenseiter, selbst wenn der Zweite (7:1) aus dem Hunsrück zuletzt beim 27:27 in Urmitz den ersten Punkt abgab. ...
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