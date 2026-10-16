Klubs spielen im Hunsrück Weibern und Welling stehen vor großen Herausforderungen Harry Traubenkraut 16.10.2026, 12:05 Uhr

i Louis Hürter (am Ball) und der TV Welling stehen im Hunsrück vor einer schwierigen Aufgabe. HetPix

In der Handball-Oberliga stehen TV Welling und TuS Weibern vor schweren Auswärtsaufgaben. Können die Schlusslichter gegen die Favoriten aus dem Hunsrück überraschen?

Noch immer warten die Handball-Oberligisten TV Welling und TuS Weibern auf die ersten Punkte. Allerdings haben beide Klubs im Hunsrück schwierige Aufgaben. HSG Hunsrück – TuS Weibern (Sa., 19.30 Uhr). Weibern kam vergangenen Samstag im Nachholspiel in Vallendar mit 19:36 unter die Räder und ist auch jetzt krasser Außenseiter, selbst wenn der Zweite (7:1) aus dem Hunsrück zuletzt beim 27:27 in Urmitz den ersten Punkt abgab. ...







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