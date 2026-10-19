Klare Niederlagen
Weibern und Welling bleiben im Hunsrück ohne Punkte
Einmal mehr zu spät kommt die Wellinger Abwehr (weiße Trikots) mit (von links) Nick Schneidereit, Kersten Päulgen und Maximilian
Einmal mehr zu spät kommt die Wellinger Abwehr (weiße Trikots) mit (von links) Nick Schneidereit, Kersten Päulgen und Maximilian Müller gegen den Kastellauner Mirko Stelter.
K.F. Schmitt

TuS Weibern und TV Welling erlitten herbe Niederlagen gegen starke Gegner. Stark ersatzgeschwächt konnten beide Teams bei ihren Auftritten im Hunsrück nicht bis zum Ende mithalten.

Lesezeit 2 Minuten
In der Handball-Oberliga haben der TuS Weibern und der TV Welling erneut deutlich verloren. Mit jeweils null Punkten liegen beide Klubs weiterhin am Tabellenende.HSG Hunsrück – TuS Weibern 26:14 (11:7). Der Forderung von TuS-Trainer Tobias Arenz, sich in Sohren besser zu präsentieren als letzte Woche in Vallendar, wurde sein Team zumindest in Teilen gerecht.
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