TuS Weibern und TV Welling erlitten herbe Niederlagen gegen starke Gegner. Stark ersatzgeschwächt konnten beide Teams bei ihren Auftritten im Hunsrück nicht bis zum Ende mithalten.

In der Handball-Oberliga haben der TuS Weibern und der TV Welling erneut deutlich verloren. Mit jeweils null Punkten liegen beide Klubs weiterhin am Tabellenende.

Der Forderung von TuS-Trainer Tobias Arenz, sich in Sohren besser zu präsentieren als letzte Woche in Vallendar, wurde sein Team zumindest in Teilen gerecht.