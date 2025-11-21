Weibern steht gegen Vallendarer Reserve unter Druck

Während sich der TV Welling beim Oberligazweiten HC Koblenz nicht viel ausrechnet, steht der TuS Weibern im Heimspiel gegen die Vallendarer Reserve unter Druck. Es geht darum, mit einem Sieg den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu erhalten.

Am vorletzten Hinrunden-Spieltag der Handball-Oberliga trifft der TuS Weibern zu Hause auf die Reserve des HV Vallendar. Derweil spielt der TV Welling auswärts beim starken HC Koblenz.

Um nicht schon in der Hinrunde den Kontakt zu den Nichtabstiegsplätzen abreißen zu lassen, muss das Team von Trainer Tobias Arenz dringen punkten.