Weibern setzt gegen Favorit Trier auf den Heimvorteil

Während die Wellinger Handballerinnen zuversichtlich in den Hunsrück fahren, ist der TuS Weibern in seinem Heimspiel gegen Trier in der Außenseiterrolle.

Die Handballerinnen des TuS Weibern und des TV Welling haben in der Oberliga Rheinland zwei knackige Aufgaben zu bewältigen. Dabei hat Weibern immerhin Heimrecht.

Bei Handballfans mit sentimentalen Gefühlen könnte Wehmut aufkommen, denn das Duell mit Trier gab es einst sogar in der Bundesliga.