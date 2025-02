Welling gewinnt Derby klar Weibern macht großen Schritt Richtung Klassenverbleib Harry Traubenkraut 09.02.2025, 10:41 Uhr

i Weiberns Philipp Schumacher (am Ball) ist durch, die Bendorfer Abwehr kommt zu spät; der TuS landete einen souveränen Sieg gegen die Turnerschaft und ist dem Klassenverbleib ein großes Stück nähergekommen. Martin Gausmann

Dass die Wellinger Handballer das Derby gegen Oberligaschlusslicht HSV Rhein-Nette gewinnen würde, ist keine Überraschung. Aber dass der TuS Weibern das Kellerduell gegen Bendorf so klar dominiert, das ist eine.

Der TuS Weibern hat durch einen unerwartet sicheren Sieg gegen die TS Bendorf einen großen Schritt Richtung Klassenverbleib in der Handball-Oberliga Rheinland gemacht. Die HSV Rhein-Nette wird dann in der kommenden Saison nicht mehr dabei sein, denn die HSV verlor auch das Derby in Welling klar und deutlich.

