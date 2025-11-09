Weibern leistet gegen Tabellenzweiten viel Gegenwehr

Eine gute Leistung haben die Handballerinnen aus Weibern und Welling gezeigt. Während dies für den TVW allerdings zwei Punkte bedeutete, gingen die Eifelerinnen leer aus.

In der Handball-Oberliga haben die Frauen des TuS Weibern trotz einer erneut couragierten Vorstellung zu Hause verloren, während der TV Welling erfolgreich im Hunsrück war.

TVW-Trainer Lukas Hürter war alles in allem recht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der Kleinicher Hirtenfeldhalle – und dies auch vollkommen zu Recht.