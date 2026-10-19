Samstag kommt Kastellaun Weibern lässt HCK-Frauen beim 30:25 keine Chance Harry Traubenkraut 19.10.2026, 10:42 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/P.Dziurman

Im Handball-Oberliga-Duell schlägt TuS Weibern den Absteiger HC Koblenz mit 30:25. Angeführt von Maike Sukic und Paulina Waldorf rückt Weibern in der Tabelle vor – während Koblenz die rote Laterne übernimmt.

Bereits früh in der Saison sammeln die Oberliga-Handballerinnen des TuS Weibern ihre Punkte für den angestrebten Klassenerhalt, denn am Sonntag haben sie beim Regionalligaabsteiger HC Koblenz mit 30:25 (16:12) gewonnen. Mit nun 5:3 Zählern liegt das Team des Trainergespanns Alexandra Schmitz/Udo Brust damit bereits nach vier Spieltagen als aktueller fünfter vor dem aktuellen Gegner, der die rote Laterne übernahm.







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