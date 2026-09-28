In der Handball-Oberliga verharren Weibern und Welling im Tabellenkeller. Weibern verliert klar 22:33 gegen Kastellaun, während TV Welling Daun mit 28:33 unterliegt. Maximilian Müllers Rote Karte trübt Wellings Hoffnungen.

In der Männer-Handball-Oberliga verharren Weibern und Welling im Tabellenkeller, denn beide haben zu Hause verloren.

Die Befürchtungen von TuS-Trainer Tobias Arenz im Vorfeld bewahrheiteten sich in der Robert-Wolff-Halle recht früh.