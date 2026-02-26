Spannung in der Handball-Oberliga: Weibern und Welling kämpfen um den Klassenerhalt. Weibern möchte vor dem möglichen Abstiegsendspiel gegen Trier unbedingt gegen Bitburg punkten.
Am 18. Spieltag der Handball-Oberliga geht es erneut um wichtige Zähler im Kampf um den Ligaverbleib. Welling und Weibern bauen dabei auf den Heimvorteil als Faustpfand. TuS Weibern – TV Bitburg (Sa., 19.30 Uhr) Das Team von Weiberns Trainer Tobias Arenz kam trotz der 18:26-Niederlage in Daun letztes Wochenende noch mit einem blauen Auge davon, was die Chancen auf den Nichtabstieg betrifft.