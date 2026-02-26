Spannung in der Handball-Oberliga: Weibern und Welling kämpfen um den Klassenerhalt. Weibern möchte vor dem möglichen Abstiegsendspiel gegen Trier unbedingt gegen Bitburg punkten.

Am 18. Spieltag der Handball-Oberliga geht es erneut um wichtige Zähler im Kampf um den Ligaverbleib. Welling und Weibern bauen dabei auf den Heimvorteil als Faustpfand.

Das Team von Weiberns Trainer Tobias Arenz kam trotz der 18:26-Niederlage in Daun letztes Wochenende noch mit einem blauen Auge davon, was die Chancen auf den Nichtabstieg betrifft.