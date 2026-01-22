Welling empfängt Daun
Weibern hat mit Hunsrück-HSG noch eine Rechnung offen
Maike Platt (am Ball) und der TuS Weibern wollen sich im Heimspiel am Sonntag gegen die HSG Hunsrück II für die Hinspielniederlage revanchieren.
In Bestbesetzung wollen sich die Handballerinnen des TuS Weibern für die Hinspielniederlage gegen die Hunsrück-HSG revanchieren. Derweil ist der TV Welling gegen Daun in der Favoritenrolle.

In der Handball-Oberliga der Frauen haben der TV Welling und der TuS Weibern Heimrecht. Die Aufgaben des Duos sind aber unterschiedlich schwer.TV Welling – TuS Daun (Sa., 17.15 Uhr)Was soll daheim schon schiefgehen gegen den Vorletzten, wenn man eine Woche zuvor dem Tabellenführer auswärts dessen erste Saisonniederlage beigebracht hat?

