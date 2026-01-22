In Bestbesetzung wollen sich die Handballerinnen des TuS Weibern für die Hinspielniederlage gegen die Hunsrück-HSG revanchieren. Derweil ist der TV Welling gegen Daun in der Favoritenrolle.
Lesezeit 2 Minuten
In der Handball-Oberliga der Frauen haben der TV Welling und der TuS Weibern Heimrecht. Die Aufgaben des Duos sind aber unterschiedlich schwer.TV Welling – TuS Daun (Sa., 17.15 Uhr)Was soll daheim schon schiefgehen gegen den Vorletzten, wenn man eine Woche zuvor dem Tabellenführer auswärts dessen erste Saisonniederlage beigebracht hat?