Weibern hat mit Hunsrück-HSG noch eine Rechnung offen

In Bestbesetzung wollen sich die Handballerinnen des TuS Weibern für die Hinspielniederlage gegen die Hunsrück-HSG revanchieren. Derweil ist der TV Welling gegen Daun in der Favoritenrolle.

In der Handball-Oberliga der Frauen haben der TV Welling und der TuS Weibern Heimrecht. Die Aufgaben des Duos sind aber unterschiedlich schwer.

Was soll daheim schon schiefgehen gegen den Vorletzten, wenn man eine Woche zuvor dem Tabellenführer auswärts dessen erste Saisonniederlage beigebracht hat?