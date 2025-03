Weibern hat Klassenverbleib schon vor Anwurf sicher

Während in der Handball-Oberliga das Spiel des TV Welling in Daun kurzfristig ausfiel, forderte die HSV Rhein-Nette den Spitzenreiter HSG Hunsrück mehr als gedacht und der TuS Weibern freute sich trotz Niederlage in Bad Ems über den Klassenverbleib.

HSV Rhein-Nette – HSG Hunsrück 27:30 (12:14)

Der Tabellenletzte hat es schon wieder geschafft, ein Spitzenteam zu Hause zu ärgern, aber auch diesmal reichte das am Ende lediglich zu einer achtbaren Niederlage. Zwar konnte auch niemand ausgerechnet gegen den unangefochtenen Ligaprimus mit dem ersten Sieg der Saison rechnen, doch HSV-Trainer Thomas Heiden war auch so erfreut über die Leistung seiner Schützlinge. „Am Ende geht der Sieg der Hunsrücker in Ordnung. Sie hatten mit ihrer gut besetzten Bank die größeren Reserven und so auch am Ende mehr Reserven. Dadurch konnten wir mit ihrem Tempohandball in der entscheidenden Phase nicht mehr ganz mithalten. Wir haben uns aber sehr gut geschlagen und wieder gegen ein Spitzenteam eine starke Leistung gebracht. Vor allem auf die Deckung und beide Torhüter war heute Verlass“, lobte Heiden.

Rhein-Nette übernimmt die Führung

Dies galt erneut vor allem vor der Pause. Rhein-Nette legte – eine Parallele zum letzten Heimspiel gegen den Zweiten Wittlich – immer wieder ein bis zwei Tore vor und konnte dabei auch die HSG-Defensive vor Probleme stellen. Bis zum 11:10 gelang es Rhein-Nette, das Tempospiel der Gäste gut zu unterbinden.

Doch dann gaben die Gastgeber ihre Führung doch noch gegen Ende der ersten Halbzeit ab und gingen mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Pause. Der Rückstand wuchs schnell (35.) auf 14:18 an. Doch der zu erwartende Einbruch blieb dann aus, denn Rhein-Nette bäumte sich immer wieder, gegen die Versuche der Gäste davonzuziehen, erfolgreich auf.

Selbst als die Hunsrücker beim 20:25 zehn Minuten vor Schluss erstmals auf fünf Tore enteilten, zeigte das Heiden-Team Zähne und kämpfte sich wieder auf zwei Tore heran. Zu mehr langte es mit dem Elferkader dann allerdings nicht. Heiden: „In den letzten Wochen haben wir uns wirklich stabilisiert. Es fehlt jetzt nur noch eins, nämlich, dass wir uns mal mit Punkten belohnen. Heute war der Gegner dafür zu stark, aber wir haben ja noch drei Chancen.“

HSV Rhein-Nette: Winkel. Laumann; Scholl (11), Gärtner (5), Kessels (4/1), Richter (3), Stitz (2), Klein (1), Mayer (1), Happel, Rumpf (1).

TV Bad Ems – TuS Weibern 28:26 (17:14)

Weiberns Niederlage war am Ende für die Mannschaft um Trainer Tobias Arenz gleich aus zwei Gründen verkraftbar, denn noch mehr als über die insgesamt gute Leistung freuten sich die TuS-Handballer über den bereits vor Spielbeginn feststehenden Verbleib in der Oberliga. Der stand nach der Bendorfer 30:34-Niederlage in Bitburg bereits eine Stunde vor dem Anpfiff in der Bad Emser Silberauhalle fest.

Entsprechend gelöst konnte das Arenz-Team dann in die harzfreie Partie gehen, bei der die TuS-Handballer zunächst auch die erwarteten Probleme mit dem Ball hatten und nach nicht einmal fünf Minuten 1:4 hinten lagen. Anschließend lief es zehn Minuten besser, sodass die Gäste sogar auf 8:9 verkürzten.

Doch dann war wieder Bad Ems am Zug, und so bauten die Kurstädter ihre Führung wieder auf 13:8 aus. Der Aufsteiger aus der Eifel gab sich aber nicht kampflos geschlagen, wollte wohl auch unbedingt mit einer couragierten Leistung beweisen, dass er sich den Klassenverbleib verdient hat. So steckte Weibern auch weg, dass die Gastgeber zwischenzeitlich (21:15, 24:18) auf sechs Tore Differenz enteilten.

Weibern verkürzte zunächst auf 20:24, brachte den TVBE beim 24:26 (55.) sogar nochmals in Verlegenheit, ohne aber das Spiel doch noch drehen zu können. Arenz meinte: „Ich bin hin- und hergerissen. Natürlich freue ich mich über den Klassenerhalt, aber wir hätten es gerne mit einem eigenen Sieg geschafft, und der war heute sogar möglich. Uns haben zwei schwächere Phasen und einige unglückliche Pfiffe gegen uns in der in der Schlussphase um diesen möglichen Punktgewinn gebracht.“

TuS Weibern: J. Schäfer, Schricker; Manns (9/4), Haisch (5), Oesterwind (4), Fink (3/1), P. Schumacher (2), Faika (1), Mai (1), N. Schäfer (1), B. Schumacher.

TuS 05 Daun – TV Welling abgesagt

Welling musste das Spiel kurzfristig absagen. TVW-Trainer Kai Schäfer dazu: „Bei uns hat die Krankheitswelle eingeschlagen. Am Freitag hatten wir noch einen Torhüter und sieben Feldspieler, am Samstag lagen auch mein Torwart und ein weiterer Feldspieler flach, sodass wir nicht mehr spielfähig waren.“ Was die Spielwertung betrifft, kann Schäfer keine Prognose abgeben. Ich habe Daun angeboten, auch mitten in der Woche das Spiel nachzuholen. Sie checken jetzt ab, ob das terminlich möglich ist. Falls nicht, kann ich es ihnen nicht verdenken, aber es wäre natürlich schöner, es regulär auf dem Spielfeld auszutragen als am grünen Tisch.“